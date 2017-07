Eine elfjährige Radlerin zog sich bei einem Unfall in Zehlendorf schwere Verletzungen zu. Das Mädchen war auf der Clayallee in Richtung Scharfestraße unterwegs. Plötzlich soll ihr auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung ein anderer Radfahrer entgegengekommen sein. Als sie ihm auswich, stieß die Elfjährige mit mit dem Rad gegen eine vor ihr fahrende Freundin und stürzte. Der Mann hielt kurz an und sprach mit dem Mädchen. Danach fuhr er weiter. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)