Ein Elfjähriger wurde gestern Montagnachmittag in Lichtenrade von einem Motorrad erfasst und schwer verletzt. Der Junge rannte ersten Ermittlungen der Polizei zufolge gegen 17 Uhr über die Fahrbahn des Töpchiner Weges und wurde dabei von dem Motorrad des in Richtung Gerlinger Straße fahrenden 52-jährigen Fahrers angefahren. Mit Verletzungen am Arm und am rechten Fuß kam der Junge in eine Klinik. Tsp