Ein Fußgänger, der bei einem Unfall in Friedenau am vergangenen Dienstag schwer verletzt worden war, ist am Sonntagmorgen in einem Krankenhaus verstorben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge erfasste ein 36-jähriger Mann am 29. August 2017 den Passanten mit seinem Rennrad in der Rheingaustraße.

Der 71-Jährige war offenbar hinter einem haltenden Auto auf die Straße getreten, um die Fahrbahn zu überqueren. Nach dem Zusammenstoß stürzten beide Männer. Der Radfahrer kam mit Rumpfverletzungen in eine Klinik und konnte diese nach der Behandlung wieder verlassen. Der 71-Jährige erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde intensivmedizinisch behandelt, erlag jedoch seinen schweren Verletzungen. (Tsp)