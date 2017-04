Am Freitagmorgen wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Niederschöneweide schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Radfahrer gegen 6 Uhr in der Köpenicker Landstraße in Richtung Baumschulenstraße unterwegs und soll in Höhe einer Baustelle vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben. Dabei wurde er von einem VW erfasst, mit dem eine 32-Jährige in der Köpenicker Landstraße in gleicher Richtung unterwegs war. Der zurzeit noch unbekannte Radfahrer erlitt einen Armbruch und Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung ein Krankenhaus gebracht. (Tsp)