Am Montagmittag wollte ein 57-jähriger Radfahrer auf dem Ernst-Ruska-Ufer die Kreuzung Wegedornstraße überqueren. Dabei wurde er von einem rechtsabbiegenden Lastwagen erfasst. Der 57-Jährige geriet unter den Lastwagen, konnte sich dort festhalten und somit Schlimmeres vermutlich verhindern. Nach etwa 60 Metern kam das Gefährt zum Stehen. Der Verletzte wurde noch am Ort von alarmierten Rettungskräften versorgt und kam mit multiplen Schürfwunden, einem Schädel-Hirn-Trauma und Prellungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Tsp