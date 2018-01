In Mitte bedrohte ein Täter gegen 21.50 Uhr den 19-jährigen Angestellten eines Presseladens am Vorplatz des S-Bahnhofs Gesundbrunnen mit einer angeblichen Schusswaffe. Er forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen und rannte, nachdem er sie erhalten hatte, in eine unbekannte Richtung davon. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 führt die weiteren Ermittlungen.

In Reinickendorf überfielen zwei maskierte Täter eine Tankstelle in der Wittestraße. Sie bedrohten den 29-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und einem Schlagstock und forderten Geld. Anschließen flüchtete das Dou in Richtung Holzhauser Straße. Auch in diesem Fall ermittelt ein Raubkommissariat. theo