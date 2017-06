Unbekannte verschafften sich am Dienstagvormittag Zutritt zu einem Leihhaus in Tempelhof. Nach den bisherigen Ermittlungen sind drei Maskierte in einen Keller eines Wohnhauses am Tempelhofer Damm eingedrungen. Von dort gelangten die Täter, nachdem sie die Decke durchbrachen, in die Räumlichkeiten des Geschäftes.

Als der 69-jährige Inhaber und eine 45-jährige Angestellte kurz vor 10 Uhr in das Pfandleihhaus kamen, warteten die Räuber bereits. Sie bedrohten den Mann und die Frau mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Schmuck und anderen Wertsachen. Anschließend flüchtete das Trio mit der erlangten Beute zunächst zu Fuß über den Hinterhof und den dort angrenzenden Gärten in Richtung Ordensmeisterstraße. Dort sind sie in ein Auto eingestiegen und in unbekannte Richtung davongefahren. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die Überfallenen wurden nicht verletzt. (Tsp)