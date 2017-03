In Kreuzberg hat es am Freitagabend einen schweren Unfall gegeben. Wie der Lagedienst der Polizei bestätigte, soll ein Wagen der Polizei gegen 20:50 Uhr auf dem Mehringdamm in Richtung Hallesches Ufer unterwegs gewesen sein. An der Ecke Gneisenaustraße fuhren die Polizeibeamten laut Zeugenaussagen mit Blaulicht über die Kreuzung. Dabei kollidierte der Polizeiwagen mit einem PKW. Auch Fußgänger sind zu Schaden gekommen.

Mindestens ein Polizeibeamter wurde verletzt, bestätigte die Lagestelle. Ein Polizeisprecher bestätigte zusätzlich vier Verletzte, mindestens einer davon sei schwerverletzt. Diese Zahl sei aber nicht abschließend. Zum genauen Hergang konnte er sich noch nicht äußern. Die Kreuzung Mehringdamm/Gneisenaustraße/Yorkstraße wurde vorübergehend gesperrt.(TSP)



