Eine Vierjährige ist am Donnerstagmittag aus dem achten Stock einer Wohnung in der Wilhelmstraße gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war das Mädchen gegen 13:30 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen aus der Wohnung auf den Gehweg gefallen. Rettungskräfte versorgten das Kind vor Ort und mussten es reanimieren. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll das Kind im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben sein.

Ob die Eltern anwesend waren, wusste die Polizei zunächst ebenfalls nicht. Wie das Mädchen, dessen Alter zunächst mit sechs Jahren angegeben worden war, aus der Wohnung fallen konnte und ob es sich dabei um einen Unfall handelte, ist Gegenstand aktueller Polizeiermittlungen. (Tsp)