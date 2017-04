In Lichterfelde wurde Montagvormittag ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein 62-jähriger Lkw-Fahrer gegen 11 Uhr auf dem Hindenburgdamm in Richtung Dürerstraße unterwegs. Als er links in die Klingsorstraße einbiegen wollte, blieb er wegen des Verkehrs auf dem Fußgängerüberweg stehen. Beim erneuten Anfahren erfasste er einen 68-jährige Fußgänger und überrollte den Mann. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen an den Beinen in eine Klinik gebracht. (Tsp)