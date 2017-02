In Wedding ist ein Radfahrer am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überquerte ein 54 Jahre alter Mann gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad bei Grün die Seestraße vom Nordufer kommend. Dabei wurde er von dem Mercedes eines 60-Jährigen erfasst, der in Richtung Stadtautobahn unterwegs war. Zeugen berichteten, dass der Autofahrer bei Rot gefahren sei. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Radler über die Motorhaube und kam neben dem Mercedes zum Liegen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, die stationär in einer Klinik behandelt werden. (Tsp)