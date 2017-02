Ein Rettungswagen ist am Dienstagnachmittag während eines Einsatzes mit einem PKW in Moabit kollidiert. Der Rettungswagen war gegen 13 Uhr an der Perleberger Straße Ecke Birkenstraße mit Sonderrechten, also Martinshorn oder Blaulicht, unterwegs. Nach ersten Informationen der Polizei, wurde das Auto durch den Aufprall in einen anderen parkenden Wagen geschleudert.

Das Auto und der Rettungswagen trafen sich an der Kreuzung Perleberger Straße/Birkenstraße. Foto: Felix Hackenbruch

Dieser wurde anschließend wiederum auf ein weiteres stehendes Auto geschoben. Im Rettungswagen befand sich zum Unfallzeitpunkt kein Patient. Von den Rettungsleuten selbst sei niemand verletzt worden, berichtet Gerd Buske, Sprecher der Berliner Feuerwehr. Der PKW-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe, laut einer Polizeisprecherin, aber nicht.