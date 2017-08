In Neukölln ist am Freitagabend ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. „Bei dem Unfall wurden sechs Menschen verletzt, drei erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus“, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer habe bei einem misslungenen Ausweichmanöver auf der Hermannstraße, Höhe Siegfriedstraße, die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei auf den Gehweg geraten. Der Unfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Fahrer um einen 20-Jährigen handeln, der nicht über einen Führerschein verfügte. Die Polizei wollte dazu am Samstagmorgen zunächst noch keine Angaben machen. (Tsp, dpa)