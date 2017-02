Ein 82-Jähriger wurde am Donnerstagabend in Französisch-Buchholz angefahren und schwer verletzt. Ein 38-Jähriger war mit seinem Wagen gegen 18.15 Uhr Richtung Hauptstraße unterwegs, als der Senior die Blankenfelder Straße überquerte. Der Wagen erfasste den Mann, woraufhin dieser stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik, wo er stationär Klinik aufgenommen wurde. (Tsp)