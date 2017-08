In Steglitz ist eine ältere Frau am Donnerstagmorgen unter einen Lkw geraten und wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilte ein Sprecher der Berliner Polizei am Mittag mit. Ihm zufolge ereignete sich der Unfall gegen 10:45. Genauere Angaben zum Unfallhergang und zu der Verstorbenen sowie dem Lkw-Fahrer konnte die Polizei zunächst nicht machen. Der Steglitzer Damm wurde für die Unfallaufnahme zwischen Bismarckstraße und Presselstraße in Richtung Steglitz gesperrt. (Tsp)