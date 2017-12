Ein 45-50 Jahre alter Fußgänger ist in der Nacht zum Samstag auf dem Saatwinkler Damm in Charlottenburg- Nord von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen war der noch nicht identifizierte Mann gegen 23.45 Uhr möglicherweise unachtsam auf die Fahrbahn getreten. Dort rammte ihn der Wagen eines 49-jährigen Fahrers, der in Richtung Flughafen Tegel unterwegs war. Der Passant erlitt lebensgefährliche Rumpf- und Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Notoperation in eine Klinik. Nun sucht die Polizei Zeugen des Unfalls und fragt, wer den Schwerverletzten eventuell gekannt hat. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.