Ein elfjähriger Junge erlitt einen Beinbruch als es am Dienstagabend von einem 78-jährigen Mercedes-Fahrer in Neukölln angefahren wurde. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr auf der Sonnenallee Ecke Heinrich-Schlusnus-Straße in Richtung Treptow. An der Stelle befindet sich keine Ampel, sodass der Junge vermutlich unvermittelt mit seinem Tretroller auf die Fahrbahn fuhr. Das Auto erfasste ihn so, dass er stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde er zur stationären Behandlung in eine Krankenhaus gebracht. (Tsp)