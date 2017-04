Der 23-jährige Passant war gegen 15.40 Uhr auf der Straße An der Wuhlheide in Höhe des Städtischen Friedhofs zwischen geparkten Autos auf den Rad weg getreten, ohne auf den 53-jährigen Radfahrer zu achten. Dieser war in Richtung Köpenick unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass beide zusammenprallten. Nach dem Sturz wurde der Radler zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Fußgänger erlitt nur leichte Verletzungen.