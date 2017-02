Mit schweren Kopfverletzungen wurde eine 17-jährige Radfahrerin am Freitagmorgen in eine Klinik eingeliefert, nachdem sie gegen ein Auto in Prenzlauer Berg gefahren war. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr sie kurz vor 8 Uhr mit ihrem Rad in der Grellstraße in Richtung Prenzlauer Allee. Kurz hinter der Gubitzstraße übersah sie nach ihren eigenen Angaben den wartenden VW eines 42-Jährigen, der in eine Parklücke einparken wollte. Der Fahrer hatte die Radlerin bemerkt und auf deren Vorbeifahren gewartet. Während des Wartens soll er den Blinker gesetzt und den Rückwärtsgang eingelegt haben.