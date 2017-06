Diesmal war es keine plötzlich geöffnete Autotür, sondern ein offenbar unachtsam aus einer Parklücke gefahrener Wagen, der einem Radler am Samstagabend zum Verhängnis wurde: Der 49-Jährige war gegen 19.40 Uhr auf der Stargarder Straße in Prenzlauer Berg unterwegs, als nach ersten Ermittlungen ein Taxi vorwärts aus einem Parkhafen ausbog. Dabei rammte das Auto den Radler. Dieser stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen am Fuß sowie Hautabschürfungen. Ein Krankenwagen brachte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik.