Betrunkener Fußgänger gegen Radfahrer: Am Sonntagabend wollte ein 24-Jähriger die Weddinger Provinzstraße kurz hinter der Holzstraße überqueren - laut Polizei achtete er dabei wohl nicht auf den Verkehr. Der Fußgänger stieß kurz vor 21 Uhr mit einem 52-jährigen Radfahrer zusammen, der die Provinzstraße in Richtung Papierstraße befuhr. Beide Männer stürzten. Während der Fußgänger leichte Verletzungen erlitt und ambulant behandelt wurde, brachten Rettungssanitäter den Radfahrer mit Kopf- und Armverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Fußgänger ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. (Tsp)