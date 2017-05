Natürlich saß Sonderermittler Bruno Jost am Montag im Innenausschuss. Er wirkte überrascht bis pikiert, als während der Sitzung durchsickerte, dass die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und Linke nun doch einen Untersuchungsausschuss zu den Pannen im Fall Amri fordern. Tatsächlich sei Jost nicht vorab informiert, bestätigte Daniel Wesener von den Grünen am Dienstag. "Jost ist vom Senat eingesetzt, wir sind das Parlament", sagte Fraktions-Geschäftsführer Wesener. Mit seinen Kollegen von SPD und Linkspartei, Torsten Schneider und Steffen Zillich versuchte er am Dienstag den Sinneswandel zu erklären. Zu Beginn des Jahres hatten die drei Parteien einen Untersuchungsausschuss wortreich abgelehnt, mit der Hauptbegründung, dieser arbeite zu langsam. Ein Sonderermittler sei schneller. Nur AfD und FDP waren anfangs für einen Untersuchungsausschuss, den beiden Parteien fehlten nur wenige Stimmen, um im Parlament einen durchzusetzen. Denn die größte Oppositionspartei CDU wollte auch nicht, wohl mit dem Hintergedanken, dass ihr bisheriger Innensenator Frank Henkel bei einer Befragung nicht gut dastehen könnte.

Die CDU übrigens erfuhr wie Jost ebenfalls nur nebenbei von der 180-Grad-Wende von Rot-rot-grün. Denn die Parteien verteilten in der Sitzung des Innenausschuss Pressemeldungen an Journalisten. Der innenpolitische Sprecher Burkard Dregger verkündete dann, das nun auch die CDU dafür sei. Nun steht der CDU sogar der Vorsitz im Amri-Ausschuss zu, denn es geht bei der Besetzung reihum. Hakan Tas von der Linkspartei spottete bereits über Twitter: Herr Dregger freut sich sicherlich jetzt schon, damaligen Innensenator Henkel im Untersuchungsausschuss Amri Fragen zu stellen."

Wann der Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufnehmen kann und welche Fragen er klären soll, das ist im Detail noch nicht geklärt. Wesener, Schneider und Zillich sagten am Dienstag, dass alle Parteien sich nun auf ein gemeinsames Vorgehen einigen sollten. Zunächst sollte der für den 3. Juli angekündigte Bericht des Sonderermittlers abgewartet werden.

Dessen Arbeit lobten die Regierungsparteien am Dienstag erneut. Der Untersuchungsausschuss solle die Arbeit von Jost "nicht torpedieren", versicherte Zillich. Wie die Zusammenarbeit aussehen soll, ist offen. Jost selbst hatte am Montag im Innenausschuss eine Klärung angemahnt.

"Die gute Arbeit des vom Senat eingesetzten Sonderermittlers Bruno Jost hat sehr schnell gravierende Einzelfehler der Sicherheitsbehörden aufgezeigt. Damit werden aber auch strukturelle Fragen des Berliner LKA und unserer

gesamten Sicherheitsarchitektur, auch im Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern, aufgeworfen, die eine parlamentarische Befassung erfordern. Deshalb haben wir die Parlamentarischen Geschäftsführer beauftragt, mit den anderen Fraktionen Gespräche zur Einrichtung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses aufzunehmen. Dieser könnte seine Arbeit auf der Basis des Zwischenberichts des Sonderermittlers nach dem 3. Juli

aufnehmen.“ Unterzeichnet wurde die Erklärung von den Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh (SPD), Carola Blum und Udo Wolf (Die Linke) sowie Antje Kapek und Silke Gebel (Grüne).

