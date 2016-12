Zwei Autos haben in der Nacht zu Donnerstag in Mariendorf Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Anwohner in der Tauernallee gegen 2.45 Uhr die brennenden Fahrzeuge und alarmierten Einsatzkräfte. Eines der Autos ist vollständig ausgebrannt, das andere wurde im vorderen Bereich beschädigt. Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen, hieß es. Das Brandkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Tsp