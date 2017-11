Überraschende Meldung von Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag: "Haftbefehl und Durchsuchungen wegen Hehlerei- und Betrugsverdachts". Demnach tauchten in Berlin vor drei Jahren die Tagebücher von John Lennon wieder auf. Diese waren der Witwe Yoko Ono in New York im Jahre 2006 gestohlen worden. Die Staatsanwaltschaft leitete 2017 ein Ermittlungsverfahren ein, die Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt.

Ein 58-jähriger mutmaßlicher Hehler konnte Montagfrüh in Berlin verhaftet werden. Die Durchsuchungen verliefen erfolgreich, in seinem PKW konnten weitere, dort versteckte Gegenstände, die mutmaßlich aus dem Nachlass John Lennons stammen, sichergestellt werden. Nach Informationen des Tagesspiegels wurden die Originalbrille, ein silbernes Zigarettenetui mit Zigaretten, Filme aus den 60er Jahren sowie ein "Award", also ein Preis sichergestellt.

Weiterer Beschuldigter in der Türkei

Ein weiterer Beschuldigter lebt in der Türkei und ist derzeit für Strafverfolgungsmaßnahmen nicht greifbar, teilte die Justiz mit. Die Ermittlungen dauern an, über eine Freigabe der sichergestellten Beweismittel kann derzeit noch nicht entschieden werden.