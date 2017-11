Von Sonntag auf Montag kam es in Berlin zu drei Verkehrsunfällen, bei denen Busse der BVG beteiligt waren. Fünf Menschen wurden verletzt, mindestens eine Person schwebt noch in Lebensgefahr.

In Charlottenburg wurde eine Frau am Sonntagabend von einem BVG-Bus erfasst, als sie die Kantstraße überqueren wollte. Nach Zeugenaussagen betrat sie die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten, teilte ein Polizeisprecher am Montagmorgen mit. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, die Fußgängerin wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Sie befindet sich in Lebensgefahr. Die Identität der Frau ist noch nicht bekannt.

Pkw-Fahrer fährt bei Rot

An der Kreuzung Friedrichstraße und Unter den Linden sind am frühen Montagmorgen ein Minivan und ein BVG-Bus zusammengekracht. Der Unfall ereignete sich gegen 3.45 Uhr. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge missachtete der Pkw-Fahrer eine rote Ampel. Er wurde schwer verletzt und musste von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen, Passagiere waren nicht an Bord. die Kreuzung war bis 6 Uhr Stunden gesperrt.

Zu einem weiteren Unfall kam es auf dem Kirchhainer Damm in Lichtenrade. Ein Pkw und ein Bus stießen gegen 6 Uhr beim Abbiegen zusammen, die genaue Unfallursache ist noch unklar. Drei Personen wurden verletzt.

Erst am Donnerstag hatte es auf der Leipziger Straße in Mitte einen schweren Unfall gegeben. Ein BVG-Bus rammte beim Versuch, einem Radfahrer auszuweichen, einen Betonpfeiler eines Neubaus. Dieser stürzte auf die Straße und traf ein Auto. (Tsp)