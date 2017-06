Ein 85-jähriger Opel-Fahrer ist am Sonnabend in ein Kreuzberger Atelier gerast. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Senior gegen 13.20 Uhr mit seinem Auto auf der Stallschreiber Straße unterwegs. An der Stallschreiber Ecke Oranienstraße fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus über die Einmündung hinweg, auf den Gehweg und von da direkt in das Schaufenster eines Ateliers. Im Inneren prallte er gegen die gegenüberliegende Wand und kam zum Stehen.

Kurz darauf fing der Opel im Motorraum Feuer und brannte. Alarmierte Feuerwehrkräfte löschten den Brand und retteten den schwerverletzten Mann aus dem Wagen. Mit Verletzungen der Wirbelsäule wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallort blieb während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 16.25 Uhr gesperrt. (Tsp)