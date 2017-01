Bei einem Verkehrsunfall in Biesdorf im Bezirk Marzahn-Hellersdorf erlitt ein Zehnjähriger am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr sehr schwere Verletzungen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte fuhr er mit seinem Fahrrad bei Rot über die Fahrbahn der Straße Alt-Biesdorf. Eine 41 Jahre alte Daihatsu-Fahrerin, die vom Blumberger Damm nach links in die Straße Alt-Biesdorf abbog, konnte nicht mehr bremsen erfasste den Jungen.

Der Zehnjährige wurde durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt hierbei schwere Oberkörper- und Kopfverletzungen. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn zur intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus. Zum aktuellen Gesundheitszustand des Jungen konnte die Polizei am Dienstagmorgen keine Angaben machen. (Tsp)