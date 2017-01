Am Mittwochabend wurde in Mitte eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, war ein 27-Jähriger gegen 20.30 Uhr mit einem Mercedes Van in der Straße Fischerinsel in Richtung Breite Straße unterwegs und bog links in die Gertraudenstraße ab. Dabei übersah er die 31-jährige Fußgängerin, die die Gertraudenstraße in Richtung der Straße Fischerinsel bei Grün überquerte und erfasste sie. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Passantin Kopf- und Rumpfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)