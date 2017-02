Ein 84-Jähriger und dessen Hund sind am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Buch verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gegen 18.50 Uhr an der Kreuzung Schönerlinder Straße Ecke Schönerlinder Chaussee mit seinem Mercedes zwei Fahrzeuge in der Linksabbiegerspur touchiert. Wenige Meter weiter kippte sein Auto auf die Seite.

Beim Versuch, den Senior und seinen Hund "Wauzi" zu helfen, wurde eine 38-jährige Ersthelferin, eigenen Angaben zufolge, gebissen. Der 84-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus behandelt, sein Hund wurde von einem Veterinärmediziner betreut und behandelt. (Tsp)