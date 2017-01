Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Französisch Buchholz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 55-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit einem VW-Transporter die Triftstraße in Richtung Rosenthaler Weg und soll die 80-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad in dieselbe Richtung unterwegs war, kurz vor der Mühlenstraße beim Vorbeifahren gestreift haben. Durch die Berührung stürzte die 80-Jährige und erlitt Kopfverletzungen. Rettungssanitäter brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Triftstraße zwischen Schönerlinder Straße und Mühlenstraße bis 16.10 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernahm die Unfallbearbeitung. (Tsp)