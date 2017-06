Schwerer Unfall in Prenzlauer Berg: Eine 43-jährige Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei war ein 87-Jähriger gegen 15.15 Uhr mit seinem Toyota in der Dunckerstraße unterwegs, wollte rechts in die Wisbyer Straße abbiegen und erfasste dabei die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, die die Wisbyer Straße in Richtung Prenzlauer Allee befuhr. Die 43-Jährige stürzte, erlitt eine Beinverletzung und wurde von Rettungssanitätern zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernahm die Unfallbearbeitung. (Tsp)