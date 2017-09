Tagelang hatten Rettungskräfte am Ufer und auch auf dem Wasser gesucht. Nun hat die Polizei eine Frauenleiche aus der Unterhavel geborgen. Das meldet die "Morgenpost". Die Polizei war demnach frühen am Donnerstagnachmittag an die Anlegestelle nahe dem Grunewaldturm geeilt. Ob es sich um die vermisste Seglerin, 33, aus Berlin-Kladow (Spandau) handelt, wird nun eine Obduktion klären. Eine Bestätigung war am Freitagmorgen noch nicht zu erhalten.

Seit Tagen suchte die Polizei mit Booten und Hunden

Spaziergänger und Radfahrer hatten in den vergangenen Tagen berichtet, dass die Polizei immer wieder mit Schlauchbooten und Hunden rund ums Breitehorn - auf der anderen Uferseite der breiten Havel - im Einsatz waren und nach der Frau gesucht haben.

Das Unglück hatte sich vor einer Woche ereignet. Am Donnerstag war ein Segelboot auf der Havel gekentert, vermutlich durch eine Windböe. Nach Aussagen des Mannes (32) soll das Boot aufgrund der schlechten Wetterlage beim Reffen gekentert und anschließend gesunken sein. In der Folge gingen beide ins Wasser und sollen versucht haben, an Land zu schwimmen. Dabei ging die Frau unter. Der 32-Jährige wurde von Mitgliedern eines nahe gelegenen Sport- und Angelvereins gerettet und an Land gebracht.

Im Einsatz waren viele Freiwillige Feuerwehren aus Spandau; die Berufsfeuerwehr war mit ihrem Boot zum Ort geeilt, die Polizei setzte einen Hubschrauber ein.

Immer dienstags: der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Lesen Sie mehr aus Spandau im Newsletter vom Tagesspiegel - zu bestellen unter www.tagesspiegel.de/leute