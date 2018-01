Schreck beim Check in: Sicherheitsmitarbeiter am Flughafen Tegel haben bei einer 76-jährigen Frau eine geladene Schreckschusswaffe samt Munition im Handgepäck gefunden. Nach Mitteilung der Bundespolizei vom Freitag wollte die Frau am Donnerstagnachmittag zur Tochter nach Stuttgart reisen, um dieser unter anderem die Waffe zu überreichen - als Erbstück des verstorbenen Vaters. Die Pistole hatte laut Bundespolizei jedoch kein deutsches amtliches Prüfzeichen, was den Besitz strafbar macht.

Die Beamte in Tegel beschlagnahmten Waffe und Munition und leiteten gegen die 76-jährige Berlinerin ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe ein. Danach durfte die Frau weiterreisen. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt zuständigkeitshalber die Berliner Polizei. (Tsp)