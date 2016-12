Am 26. Dezember wurde sie zum letzten Mal gesehen, seitdem wird Marietta Kaminski aus Spandau vermisst. Die 30-Jährige verließ nach bisheriger Kenntnis gegen 21 Uhr ihre Wohnung am Hainleiteweg im Falkenhagener Feld, um nach Köpenick zu fahren. Seitdem gibt es keinen Kontakt mehr zu der Frau.

Die vermisste Frau wird von der Polizei als 165 bis 170 Zentimeter groß beschrieben und soll lange, blonde Haare haben. Als sie das letzte Mal gesehen wurde trug sie ein rotes, knielanges Kleid, eine schwarze Strumpfhose, einen grau-schwarzen Poncho sowie eine schwarte Jacke. Ihre Schuhe werden als knöchelhohe Schnürschuhe mit silberfarbener Verzierung an den Seiten beschrieben.

Frau Kaminski besitzt die deutsche und die polnische Staatsangehörigkeit.

Die Vermisstenstelle fragt:

Wer hat Frau Kaminski seit dem 26. Dezember 2016 gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Die Vermisste Marietta Kaminski. Foto: Polizei Berlin

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstr. 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030)4664 912444, per E-Mail an vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.