Seit 6 Uhr am Montagmorgen war der Betrieb der Berliner S-Bahn erheblich gestört. Grund dafür war ein Polizei-und Notarzteinsatz am Bahnhof Alexanderplatz. Der Verkehr der Linien S5, S7 und S75 war für ca. eineinhalb Stunden zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße komplett unterbrochen. Kurz nach halb 8 meldete die Bundespolizei dann: Die Züge fahren wieder. Allerdings entfällt der Halt am Alexanderplatz. (Tsp)