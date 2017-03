Mittwochabend wurden zwei Personen in Berlin Mitte angeschossen. Laut einem Polizeisprecher sind drei Personen gegen 19 Uhr vor einem Lidl-Markt in der Charlottenstraße in Streit geraten. Zeugen gaben an, bald darauf mehrere Schüsse gehört zu haben. Diese haben dann die Polizei alarmiert. Zwei Männer, beide Anfang dreißig, wurden daraufhin schwerverletzt aufgefunden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, wo sie derzeit behandelt werden. Der dritte Mann und Tatverdächtige entfernte sich in einem Auto. Wo er sich aufhält, konnte die Polizei zunächst sagen. Die 3. Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. (TSP)