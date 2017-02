Für den Polizeieinsatz am Dienstag in Lichtenberg, bei dem ein 25-Jähriger erschossen wurde, war eigentlich das SEK angefordert worden, doch dieses konnte nicht kommen, da es zeitgleich bei der Anti-Terror-Razzia im Einsatz war. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch. Bekannt geworden war es durch eine Erklärung der Gewerkschaft der Polizei (GdP), in der es hieß: „Ich weiß, wir erzählen es in Endlosschleife, aber unsere Kolleginnen und Kollegen können sich nicht zerreißen. Wenn man von der Polizei verlangt, dass sie derartige Lagen bewältigt, Alltagskriminalität bekämpft, Straftaten verhindert, haufenweise Demonstrationen absichert und terroristischen Anschlägen zuvorkommt, dann muss dafür auch das benötigte Personal bereitgestellt werden.“

Wegen des Schusswaffengebrauchs wird nun gegen die drei Beamten ermittelt, die geschossen haben. "Es wird geprüft, ob eine Notwehrlage vorlag", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, dazu. "Das ist das ganz normale Vorgehen." War eine Notwehrsituation gegeben, so wird das Verfahren eingestellt. Dass der erschossene 25-Jährige psychisch krank war, mache dafür keinen Unterschied.

Handeln binnen Sekunden

Näheres über die betroffenen Beamten gab die Polizei am Mittwoch nicht bekannt. "Wir wissen das natürlich, aber das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt", hieß es aus der Polizeipressestelle. Insgesamt würde sich die Polizei aus den Ermittlungen schnellstmöglich zurückziehen und die Sache der Staatsanwaltschaft übergeben. "Die Beamten müssen in der Situation binnen Sekunden entscheiden, und hinterher hat man ewig Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, ob ihr Handeln richtig war", hieß es von der Polizei.

Polizisten hatten am Dienstag in den frühen Abendstunden in Neu-Hohenschönhausen auf einen Mann geschossen. Nach den bisherigen Erkenntnissen alarmierte die Feuerwehr gegen 16.30 Uhr die Polizei in die Ribnitzer Straße, da sie zunächst von einem verwirrten Mann gerufen worden war, der dann jedoch die Wohnungstür nicht öffnen wollte und durch die geschlossene Tür damit gedroht hatte, alle umzubringen, die in die Wohnung kommen würden. Außerdem hatte der Mann gedroht, sich selbst zu töten. Polizeibeamte wurden ebenfalls durch die geschlossene Tür von dem Mann bedroht.

Da die Polizisten davon ausgingen, dass er sich bereits selbst verletzt hatte, öffneten Unterstützungskräfte einer Einsatzhundertschaft gegen 18.20 Uhr die Tür mit einer Ramme und sahen sich dem mit einem Messer bewaffneten Mieter ausgesetzt. Mehrmaligen Aufforderungen, das Messer wegzulegen, kam der Mann nicht nach. Stattdessen ging er mit dem Messer auf die Polizisten zu. Um den Angreifer abzuwehren, wurde auf ihn geschossen. Dabei wurde der 25-Jährige schwer verletzt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag er in seiner Wohnung den schweren Verletzungen. Die Ermittlungen führt, wie in solchen Fällen üblich, eine Mordkommission zusammen mit der Staatsanwaltschaft Berlin.

Taser-Debatte

Nach solchen Fällen kommt immer wieder die Diskussion auf die Frage, ob das Leben des 25-Jährigen hätte gerettet werden können, wenn die Polizei mit Tasern ausgestattet gewesen wäre. Gegen diese Diskussion wehrte sich die GdP am Mittwoch. „Es ist grauenvoll, dass meine Kollegen zur Waffe greifen und in einer Notsituation Schüsse abgeben mussten, die vermutlich zum Tod eines Menschen führten. Ich finde es ihnen gegenüber aber hochgradig anmaßend und darüber hinaus absoluten Schwachsinn zu sagen, dass ein Taser hier möglicherweise ein Leben hätte retten können.

Das zeugt wenig von Sachverstand und hilft uns in der aktuellen Debatte keinen Schritt weiter. Wir haben gesehen, zu was Schnellschusspolitik führen kann“, sagt Steve Feldmann, Vorstandsmitglied des GdP-Landesbezirkes, auf der Internetseite der Gewerkschaft. Er verwies in diesem Zusammenhang auf den vom früheren Innensenator Frank Henkel (CDU) initiierten Taser-Testlauf in zwei Abschnitten. Dieser hat bis heute nicht begonnen, obwohl die Geräte zur Verfügung stehen und die Einsatzkräfte bereits ausgebildet wurden.

Das SEK war an seinem Einsatzort erfolgreich. Es nahm drei mutmaßliche Islamisten aus dem Umfeld des Moscheevereins "Fussilet 33" in Untersuchungshaft.