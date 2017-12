„Es kommen die, die keine Familie haben“

Weihnachten ist das Fest der Familie, der Heiterkeit, der Liebe. Mit diesen hohlen Phrasen können die Besucher des Prinzenecks, einer Eckkneipe in Kreuzberg, am 24. Dezember wenig anfangen. Noch weniger kann es Christa Kapp. Sie wird auch diesen Heiligabend hinterm Tresen stehen. So wie vergangenes Jahr, das Jahr davor und das Jahr davor.

„Als Kind habe ich Weihnachten geliebt, jetzt ist es eigentlich ein Tag wie fast jeder andere“, sagt sie. Um 18 Uhr beginnt ihre Schicht, vorher besucht sie ihre Schwester, vielleicht. Dass Heiligabend im Prinzeneck ein besonderer Tag ist, merke man nur daran, dass weniger los sei. „Es sind die da, die keine Familie haben.“ Kreuzberger Urgesteine also, die keineswegs für sich allein sind. Sie unterhalten sich dann über das, worüber sie sich schon das ganze Jahr unterhalten haben: Wetter, Witze, Weltgeschehen.

„Manchmal verirren sich noch Touristen, die vorglühen wollen“, erzählt Kapp, die in Tempelhof-Schöneberg lebt. Aber das sei die Ausnahme. Gegen 21 Uhr schließt sie die Tür zu – damit keine Einbrecher hereinkommen können. In der Vergangenheit habe sie immer wieder von jemandem „Besuch“ bekommen. So auch am 26. Dezember vor zwei Jahren, als um zwei Uhr nachts sechs Jugendliche im Prinzeneck standen und die Tageseinnahmen forderten. Das, erinnert sie sich, war kein schönes Weihnachten. Michael Graupner

„Auch Elefanten wollen umsorgt sein“

Robert Pelissier feiert zwei Mal Weihnachten: zuerst mit seiner tierischen, dann mit seiner menschlichen Familie. Der Neuköllner ist Tierpfleger im Dickhäuterhaus des Tierparks. Bis 15 Uhr kümmert er sich dort um seine Schützlinge, danach geht es zu Mutter, Vater, Freundin und Oma. „Die Hälfte der Mitarbeiter aus unserem Revier haben Familie“, erklärt er. „Damit sie mit ihren Kindern den ganzen Tag feiern können, haben wir jungen Kollegen an Feiertagen Dienst.“

Das macht er schon seit sieben Jahren so, seit er seine Lehre im Tierpark abgeschlossen hat. Eine Nachtschicht gibt es dabei nicht, die steht bei Elefanten nur an, wenn eine der Kühe bald gebären soll. Zwölf Elefanten, zwei Nashörner, drei Seekühe, „massig Mäuse“ und zwei Marabus wollen auch zu Weihnachten umsorgt sein. „Dazu gehört nicht nur, Essen hineinzuwerfen – gerade bei den Elefanten und Nashörnern, weil große Tiere eben auch großen Mist machen.“ Fünf Leute sind deswegen immer im Dienst. Zu Weihnachten tragen die Pfleger Weihnachtsmützen, wichteln und essen Plätzchen. Für die Tiere gibt es Leckerlis. Um 17 Uhr kommt Pelissier normalerweise bei seiner Familie an. Die sitzt dann schon seit ein paar Stunden beisammen.

Wirklich traurig über die Verspätung ist er aber nicht. „Da bekommt man weniger von dem ganzen Weihnachtsstress ab“, sagt er. Im Tierpark könne er sich an den Feiertagen dann auch einfach mal entspannen. Und für ihn ein großes Plus: Wer Weihnachten arbeitet, bekommt Neujahr frei. Johannes Drosdowski

Tierpfleger Robert Pelissier posiert mit dem Elefanten Astra im Tierpark Friedrichsfelde Berlin. Foto: Raphael Krämer

„Das ist für mich wie Bescherung“

Das Knarren der Tür hört er gar nicht, so vertieft ist Oliver Vogt in sein Orgelspiel. Ganz oben auf der Empore sitzt er auf seinem Bänkchen, der einzige Lichtschein in der großen, dunklen Gethsemanekirche fällt auf seine Noten. Er blickt erst auf, als er neben sich jemanden bemerkt. „Ich bin die ganze Zeit am Üben, fürs Neujahrskonzert“, erklärt der Organist – für Heiligabend nicht, da sitzt das Repertoire. Schließlich verbringt Vogt den 24. Dezember seit etwa 30 Jahren orgelspielend.

Seit gut vier Jahren ist der gebürtige Rheinländer Organist an der Gethsemanekirche. „Halb zehn gehe ich aus dem Haus, abends halb neun komme ich zurück“, beschreibt er einen der arbeitsamsten Tage des Jahres für Kirchenmusiker. Vier Gottesdienste spielt er in der Gethsemanekirche selbst – neben den anderen acht Christmetten an diesem Tag in der Großgemeinde Prenzlauer Berg Nord, die er musikalisch organisiert, dirigiert an diesem Tag zudem drei Chöre.

Er versichert, dass er sich darauf immer wieder freue. „Wir haben in jedem Gottesdienst um die 1000 Leute. Am Abend, wenn ich weiß, alle hatten einen stimmungsvollen, schönen Gottesdienst – das ist für mich wie Bescherung.“ Und danach? Wird mit Freunden Heiligabend gefeiert. Am nächsten Tag geht es gleich weiter – dann ist schließlich offiziell Weihnachten. Constanze Nauhaus

Organist Oliver Vogt in der Gethsemane-Kirche in der Berlin Prenzlauer Berg. Foto: Doris Spiekermann-Klaas