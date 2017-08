Die Berliner Landesverbände der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) und der Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisieren, dass nun Polizeibeamte zur Einhaltung der Verkehrsregeln auf der Potsdamer Brücke eingesetzt werden sollen. „Das ist eine klassische politische Fehlentscheidung“ sagte DPolG-Landesvorsitzender Bodo Pfalzgraf dem Tagesspiegel.

„Die Sicherheit der Baustelle und die Verkehrssicherheit könnte man auch durch andere Maßnahmen gewährleisten als täglich 24 Stunden lang hochqualifizierte Beamte dafür einzusetzen.“ Auch GdP-Sprecher Benjamin Jendro ist der Ansicht, dass „die unter massiver Personalnot leidende Berliner Polizei andere und wichtigere Aufgaben hat, als rund um die Uhr die Einhaltung von Verkehrsregeln zu kontrollieren“.

Wie berichtet, ist die Potsdamer Brücke in Tiergarten vor der Neuen Nationalgalerie wegen Bauarbeiten für Autofahrer gesperrt. Busse der BVG durften die wichtige Ost-West-Verbindung aber weiterhin auf einer eigens dafür eingerichteten Spur passieren. Weil sich viele Autofahrer widerrechtlich auf der Busspur über den Landwehrkanal schlängelten – und zwar in beiden Richtungen – entstanden gefährliche Situationen und es kam zu zahlreichen Unfällen. Zeitweilig regelten schon einmal Polizisten den Verkehr, weil Ampeln erst seit dem vergangenen Montag zum Einsatz kamen. Nachdem aber auch Ampeln nichts halfen, verschärfte die Verkehrslenkung die Absperrungen durch Schrammborde, neue Markierungslinien und zusätzliche Durchfahrbeschränkungen – vergeblich. Daraufhin sperrte die Verkehrsverwaltung die Brücke ab Mittwoch komplett für den Autoverkehr – auch die Busse M48 und M85 durften nicht mehr fahren. Daraufhin hagelte es Kritik.

Am Freitag ordnete Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) schließlich an, die Polizei solle ab Montag für zwei Wochen rund um die Uhr sicherstellen, dass die Durchfahrt an der Baustelle nur von BVG-Bussen genutzt wird.

Auch die Opposition kritisiert den Einsatz der Polizisten. „Dafür reicht auch ein BVG-Mitarbeiter, der eine Sperre oder Schranke nur für die Busse öffnet“, schlägt etwa Peter Trapp (CDU), Vorsitzender des Innenausschusses des Abgeordnetenhauses, vor.

Von der BVG wollte sich niemand äußern. Man freue sich, dass die Busse wieder fahren können, sei aber nicht für die Durchsetzung von Fahrverboten verantwortlich, hieß es.