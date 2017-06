Der Mittwochmorgen beginnt mit einem Streik: Seit 5 Uhr haben die Beschäftigten der Berlin Recycling GmbH, einer Tochter der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR), ihre Arbeit niedergelegt. Das berichtet die "Berliner Zeitung" unter Berufung auf die Nachrichtenagentur dpa. Demnach teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mit, dass mit erheblichen Beeinträchtigungen in der ganzen Stadt zu rechnen sei.

"Der komplette Betrieb ist dicht"

Das Unternehmen ist unter anderem für die Abholung von Pappe und Papier, Glas und Gewerbeabfällen zuständig. Der Streik betreffe alle vier Standorte des Unternehmens im Westhafen, in der Lengeder Straße, am Hultschiner Damm sowie die Zentrale in der Monumentenstraße, heißt es in dem Bericht. Verhandlungsführerin Ellen Naumann sagte dem RBB zufolge: "Der komplette Betrieb ist dicht."

Anlass des Streiks ist die Forderung nach einem neuen Tarifvertrag, denn die Beschäftigten der Berliner Recycling GmbH hätten ein deutlich niedrigeres Einkommen als ihre Kollegen bei der BSR. Das Unternehmen, das der BSR jährlich Millionengewinne einbringe, beschäftige zudem viele Leiharbeiter, die nach Branchenmindestlohn bezahlt würden, wird die Gewerkschaft zitiert.