Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für die von der SPD verlangte Bundestagsabstimmung über die "Ehe für alle" den Fraktionszwang in der Union aufgehoben. Die CDU-Chefin sagte am Dienstag nach Teilnehmerangaben in der Sitzung der Unionsfraktion, es gehe bei der Abstimmung um eine Gewissensentscheidung. Deswegen könnten die Abgeordneten frei abstimmen. Solch ein Vorgehen ist besonders bei sensiblen Fragen aus dem persönlichen Lebensbereich erprobt - zuletzt etwa in dieser Legislaturperiode bei der Abstimmung über die Sterbehilfe 2015.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) rief die Unionsabgeordneten demnach auf, in möglichst großer Zahl an der Abstimmung teilzunehmen. Jene, die eine völlige Gleichstellung der sogenannten Homo-Ehe mit der Ehe von Frau und Mann ablehnten, sollten respektvoll mit der Meinung der anderen umgehen. Aus Unionsfraktionskreisen hieß es, es werde damit gerechnet, dass am Freitag abgestimmt werde.

Zuvor hatte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf eine schnelle Abstimmung im Bundestag gedrungen. Schulz sagte am Dienstag in Berlin, er habe SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann gebeten, in dieser Frage mit dem Koalitionspartner Kontakt aufzunehmen, um gemeinsam eine "Gewissensentscheidung" im Parlament zu ermöglichen.

Schulz fügte hinzu, er hoffe, dass die Unionskollegen "mitziehen werden". Sonst werde die SPD-Fraktion bei ihrer Sitzung am Dienstagnachmittag eigenständige Schritte für eine Abstimmung einleiten. Schulz verwies dabei auf einen vorliegenden Gesetzentwurf des Bundesrates zur Gleichstellung von homosexuellen Paaren bei der Eheschließung.

Mehrheit bei Abstimmung im Bundestag gilt als wahrscheinlich

Die Abstimmung werde noch diese Woche stattfinden, kündigte Fraktionschef Thomas Oppermann an. "Man kann nicht sagen: Ich will keine Gewissenentscheidung", kommentierte Oppermann Merkels Schwenk, "und dann sagen: Aber ich will keine Abstimmung. Das Gewissen muss sich auch verwirklichen können." Eine Mehrheit für die Gleichstellung von homosexuellen Paaren bei der Eheschließung gilt als sehr wahrscheinlich, neben der SPD unterstützen auch Linkspartei und Grüne das Vorhaben.

Nach dem Abrücken der Kanzlerin vom kategorischen Nein der Union hatten mehrere Abgeordnete zuvor schon gefordert, eine von Merkel ins Gespräch gebrachte „Gewissensentscheidung“ im Bundestag noch vor der Wahl zu ermöglichen. Politiker von SPD und Grünen pochten auf eine Abstimmung in dieser Woche, ähnlich äußerten sich ein CDU-Parlamentarier und zahlreiche Twitter-Nutzer. In sozialen Netzwerken war die #Ehefueralle in der Nacht zum Dienstag ein vieldiskutiertes Thema.

Michael Grosse-Brömer (CDU) gegen Entscheidung vor Sommerpause

Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), sprach sich gegen eine Abstimmung noch vor der parlamentarischen Sommerpause aus. Er warne davor, eine "überstürzte Entscheidung zu treffen", sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin. Es müsse in der kommenden Legislaturperiode weitere Überlegungen geben, um eine "seriöse Lösung" zu finden.

Grosse-Brömer verwies darauf, dass die Einführung der Ehe für alle auch verfassungsrechtliche Fragen aufwerfe. Er sehe daher "keine Notwendigkeit für eine überstürzte Entscheidung im Bundestag". Die Union sei sich mit der SPD immer einig gewesen, "dass wir dazu in dieser Legislatur keine Entscheidung treffen", sagte er.

Nach Merkels Äußerungen hatte sich als erster CDU-Bundestagsabgeordneter Stefan Kaufmann zu Wort gemeldet. "Danke Angela Merkel! Wie befreiend!", schrieb er auf Twitter. "Von mir aus könnten wir gerne noch diese Woche abstimmen!"

Auch die Opposition forderte eine schnelle Befassung des Bundestags. "Merkel will erst in nächster Wahlperiode frei über die Ehe für alle entscheiden lassen? Warum? Wir können diese Woche abstimmen. Auf geht's!", twitterte der gleichstellungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sönke Rix, teils gleichlautend zum Christdemokraten Kaufmann. Gleiches forderten mehrere Grünen-Politiker, die Parteivorsitzende Simone Peter schrieb: "Wir warten auf die politische Initiative, nachdem die Ehe für alle letzte Woche im Bundestag zum 30. Mal vertagt wurde!" Ihrem Parteifreunde Kai Gehring zufolge könnte die Große Koalition schon am Mittwoch "Worten Taten folgen" lassen, wenn die Ehe für alle zum 31. Mal Thema im Rechtsausschuss des Bundestags sei.

Merkel war zuvor vom klaren Nein der CDU zur gleichgeschlechtlichen Ehe abgerückt. Die CDU-Vorsitzende erklärte am Montagabend in Berlin, sie wünsche sich eine Diskussion, die "eher in Richtung einer Gewissensentscheidung geht". Bei einer Abstimmung im Bundestag ohne Fraktionszwang gilt eine Mehrheit für die Ehe für alle als sicher. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat Merkel die Linie mit CSU-Chef Horst Seehofer abgesprochen. Die Union hatte die völlige Gleichstellung homosexueller Partnerschaften bislang abgelehnt. Nicht nur die Grünen machen sie zur Bedingung für eine Koalition. Zuletzt haben auch FDP-Chef Christian Lindner und die SPD in ihrem Wahlprogramm diese Forderung aufgestellt.

An sich ist die Gewissensentscheidung viel näher am Grundgesetz als die Fraktionsdisziplin. Denn das Grundgesetz garantiert, dass Abgeordnete an keine Weisungen gebunden und in ihrer Stimmabgabe frei sind. Dennoch unterwerfen sich die Abgeordneten in aller Regel der Fraktionsdisziplin. Rein formal stimmt jeder Bundestagsabgeordnete freiwillig mit seiner Fraktion. Nicht aus einem rechtlichen Zwang, sondern aus der politischen Vernunft.

Bei strittigen Themen wird allerdings häufig Druck auf Abgeordnete ausgeübt. Bei Verstößen drohen Abgeordnete Posten in Ausschüssen zu verlieren oder bei der nächsten Wahl nicht mehr aufgestellt zu werden. Um dieses Spannungsfeld aufzulösen, ist die Gewissensentscheidung ein Mittel. (Tsp, dpa,AFP)

