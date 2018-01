Am 15. Januar 2018 forderten 84 Fachleuten, darunter die Holocaust-Überlebenden Rozette Kats, Esther Bejarano und Ruth Weiss, in einer Petition an das Bundestagspräsidium, am Gedenktag 2019 an die Leiden sexueller Minderheiten zu erinnern. Die heute 93-jährige Esther Bejarano sagte als Mitunterzeichnerin der Petition: „Menschlichkeit ist unteilbar. Die Forderung ‚Nie wieder!‘ gilt auch für die Homosexuellen.“

Im Juli 2016 reiste ich erneut nach Auschwitz, um zu sehen, ob sich in mehr als einem Vierteljahrhundert etwas geändert hat. Während der Führung wurde deutlich, dass es noch immer nur die eine historische Tafel zur Erklärung der Winkelfarben gibt, und sonst so gut wie nichts bekannt ist. Das sei nur eine kleine Gruppe gewesen, erklärte der Leiter der Forschungsabteilung der Gedenkstätte: 77 Personen, ausschließlich Deutsche, und zudem sei es im heutigen Polen noch immer nicht leicht, mit Jugendlichen über Sexualität zu sprechen.

Schicksale lesbischer Frauen kaum bekannt

Inzwischen sind mit 131 fast doppelt so viele Häftlinge nachgewiesen, darunter auch Polen, und wer weiß, wie viele gar nicht mehr recherchierbar sind. Kaum etwas weiß man auch über die Schicksale lesbischer Frauen. Nicht zuletzt, weil sie unter anderen Vorzeichen hierher kamen und viele Forschungen sich noch immer allein an den Verfolgungsdefinitionen der Nazis orientieren. Aber was ist über Zahlen hinaus bedeutsam, um eine Achtung gegenüber allen ehemals Verfolgten zu verwirklichen?

Trotz der gegenwärtig rechtsnationalen Regierung in Polen und einer langen katholischen Tradition der Verurteilung sexueller Minderheiten gibt es auch anderes: Im März 2017 nahm der Vize-Direktor der Gedenkstätte Auschwitz, Andrzej Kacorzyk, mein Angebot einer Fortbildung für seine Guides an. Am 3. Oktober 2017 kamen zu der freiwilligen Fortbildung nach Feierabend mehr als 50 Frauen und Männer in den Seminarraum der Gedenkstätte, die den Workshop gespannt verfolgten. Für alle war neu, dass es ab 1939 nicht nur Deutsche waren, die nach Paragraph 175 verurteilt wurden. Unbekannt war vielen auch, dass mehr als 70 Prozent dieser Häftlinge nach wenigen Monaten an den schlimmen Lagerbedingungen starben, nicht zuletzt, weil sie auch von vielen Mitgefangenen als „minderwertig“ behandelt wurden.

Es muss über das Thema gesprochen werden

Der Pole Stefan K. Kosinski wurde 1942 verhaftet, gefoltert und nach Paragraph 175 verurteilt. Da war er 17. Er überlebte die Zeit in verschiedenen Lagern nur knapp. Ich habe ihn in den 1980er Jahren kennen gelernt und mit ihm seine Jugenderinnerungen als Buch herausgebracht. Es erschien zuerst auf deutsch und unter der Abkürzung Stefan T., weil er nicht erneut angefeindet werden wollte.

Als sein Buch 1995 in New York erschien, ging er auf Lesereise in die USA, wo er im Holocaust Museum und von der Steven Spielberg Foundation interviewt wurde. Ein Verlag in Polen ließ sich bis zu seinem Tod 2003 nicht finden. Erst durch das Engagement der Warschauer Historikerin Joanna Ostrowska gelingt 2017 eine polnische Ausgabe seines Buches – mit vollem Namen. Im Geleitwort von „Verdammt starke Liebe“ schreibt Polens einzig offen schwuler Bürgermeister Robert Biedron: „Dieses Buch ist heute besonders wichtig, sowohl in Europa wie in Polen, weil es zeigt, wie nötig Toleranz und Achtung anderen gegenüber sind.“

Inzwischen haben alle großen Zeitungen Polens das Buch überwiegend positiv besprochen, und ein Theaterstück ist in Vorbereitung. Auch das ist Polen heute. Wichtig war, das über sein Thema gesprochen wurde, das darüber auch weiter gesprochen wird. In Polen wie in Deutschland.

Lutz van Dijk ist deutsch-niederländischer Historiker, ehemaliger Mitarbeiter des Anne Frank Hauses in Amsterdam und Initiator der Bundestagspetition. Das Buch „Verdammt starke Liebe“ erschien im Querverlag Berlin 2015.

Mehr LGBTI-Themen finden Sie auf dem Queerspiegel, dem queeren Blog des Tagesspiegels.