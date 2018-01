Einsatzwagen parken in der Morgendämmerung, Absperrgitter stehen seit der Nacht: Die Berliner Polizei ist wie angekündigt in Berlin-Kreuzberg vorgefahren, wo am heutigen Donnerstag die Gerichtsvollzieherin erwartet wird. Sie traf kurz vor 8 Uhr ein, zeigte den Räumungstitel und wollte die Nutzer der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule auffordern, das Gebäude zu verlassen. Seit Jahren gibt es Streit um dieses Haus, das seit Dezember 2012 in Teilen besetzt ist.

Die Geflüchteten hatten die Schule jedoch bereits am Vorabend verlassen. Die Fenster sind seit dem Abend dunkel, wie auch andere Nutzer des Kurznachrichtendienstes melden. Die leeren Räumlichkeiten wurden von der Gerichtsvollzieherin dem Bezirk übergeben.

Etwa 100 Menschen protestieren vor der Schule bei Regen gegen die Räumung.

Linke wollen an diesem Donnerstag in Kreuzberg protestieren. „Solidarität mit den Bewohnern“, hatte eine Initiative im Vorfeld erklärt. „Alle Menschen müssen das Recht haben, zu entscheiden, wo und wie sie leben wollen, unabhängig von Status und Herkunft.Im rot-rot-grünen Senat befürchten einige Ausschreitungen; die grüne Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann rechnet nicht mit Gewalt. (Tsp)

Gerhart-Hauptmann-Schule, Ohlauer Strasse, Berlin Kreuzberg am Tag vor der Räumung. Foto: Mike Wolff

Polizisten und Wachpersonal sind vor Ort und unterstützen das Bezirksamt und die Gerichtsvollzieherin Foto: imago/Christian Mang

Ausgeträumt in Kreuzberg: Als die Flüchtlingskrise nach Berlin kam, wurde die Gerhart-Hauptmann-Schule besetzt - nun wird sie geräumt.

Bezirk gibt Gerhart-Hauptmann-Schule auf: "In Friedrichshain brennt die Luft", sagt die Bezirksbürgermeisterin in Sachen Schulplatzmangel.

Vor einem Jahr: Monika Herrmann habe nach dem Feuer in der Gerhart-Hauptmann-Schule eine Chance zur Räumung verpasst, heißt es aus der CDU Friedrichshain-Kreuzberg.

Frühling 2014: Flüchtlingsfrust: "Ihr kriegt uns hier nicht raus!" - Nicht alle Flüchtlinge wollen die besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg verlassen.