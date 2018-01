Der Regen dämpfte die Sprechchöre der gut hundert Demonstranten, die, wie immer, "Refugees welcome" riefen. Doch die letzten elf Refugees hatten am Mittwochabend die ehemalige Gerhart-Hauptmann-Schule verlassen. Auf den letzten Drücker also, denn für 8 Uhr am Donnerstag hatte sich die Gerichtsvollzieherin angekündigt. Die kam, betrat unter Polizeibegleitung den Altbau und fand nur noch Gerümpel. Ein paar Türen waren verschlossen, die die Polizei von einem Schlüsseldienst öffnen ließ. Hätte die Polizei drin verbarrikadierte Menschen vermutet, hätte sie die Türen einfach aufgebrochen.

Unvergessen die langen Einsätze der Polizei

Damit ist nach fünf Jahren, einem Monat und drei Tagen die Besetzung weitgehend geräuschlos beendet. Die Berliner Polizei hatte, wie üblich bei Einsätzen an der GHS, mehrere Hundertschaften aufgefahren. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums sagte in mehrere Mikrofone, dass die Polizei heute "einen Haken hinter die Geschichte" machen werde. Wenn keine Kamera lief, sagte der Sprecher einfach: "Wir machen drei Kreuze."

Keiner der Beamten hier hat die langen Tage und Nächte im Juli 2014 vergessen, als die Lage eskaliert war und rund um die Uhr mehr als 1000 Polizisten im Einsatz waren, unterstützt von Einheiten aus anderen Bundesländern. Bis dem Polizeipräsidenten Klaus Kandt der Kragen platzte und er unverhohlen dem Bezirk ein Ultimatum stellte und mit Abzug seiner Hundertschaften drohte, wenn der Bezirk nicht endlich die Räumung der Schule anstrebe.

Gerhart-Hauptmann-Schule, Ohlauer Strasse, Berlin Kreuzberg am Tag vor der Räumung. Foto: Mike Wolff

Polizisten und Wachpersonal sind vor Ort und unterstützen das Bezirksamt und die Gerichtsvollzieherin Foto: imago/Christian Mang

Alle erleichtert, auch die Bürgermeisterin

Auch Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) zeigte sich am Donnerstag erleichtert: "Als Bezirksamt freuen wir uns über den friedlichen Ablauf am heutigen Tag." Herrmann dankte der Innen- und Sozialverwaltung für den Einsatz bei den Verhandlungen über den freiwilligen Auszug aus dem Haus. Herrmann weiter: "Auch die Unterstützer*innen der Geflüchteten im Gebäude haben über die Jahre mit ihrer Betreuung wichtige Arbeit geleistet, für die wir uns bedanken wollen." Die CDU hat der Bürgermeisterin immer vorgeworfen die Dinge nicht anzupacken und auch vor den linken und linksextremistischen "Unterstützern" zu kuschen.

"Quartier gefunden für die letzten 11 Flüchtlinge"

Hakan Tas, Abgeordneter der Linkspartei, sagte am Donnerstag in der Ohlauer Straße, dass für die zuletzt elf verbliebenen Flüchtlinge ein Quartier gefunden worden sei, was in der heutigen Situation auf dem Wohnungsmarkt keine Selbstverständlichkeit sei.

Fünf Millionen Euro Kosten

Der Kreuzberger CDU-Abgeordnete Kurt Wansner kritisierte gestern, dass es so lange gedauert habe, Herrmann trage die Verantwortung für die fünf Millionen Euro Kosten, die in den letzten Jahren aufliefen. So musste der Bezirk jahrelang einen privaten Wachschutz bezahlen. Herrmann hatte das Problem von ihrem grünen Vorgänger Franz Schulz geerbt, der die Besetzung durch hunderte Menschen einfach duldete.

Langer Rechtsstreit

Erst im Juli 2017 hatte das Landgericht der Räumungsklage des Bezirks stattgegeben. "Das Gericht erkannte kein dauerhaftes Wohnrecht der Beklagten in der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule an", teilte die Justiz mit.

In der ehemaligen Schule wurde am Donnerstagvormittag nur noch "Sperrmüll" gefunden, wie der Bezirk mitteilte. Im Regen formierten sich etwa 150 Menschen dann zu einem Demonstrationszug durch Kreuzberg und Neukölln. Linke wollen an diesem Donnerstag in Kreuzberg protestieren. „Solidarität mit den Bewohnern“, hatte eine Initiative im Vorfeld erklärt. „Alle Menschen müssen das Recht haben, zu entscheiden, wo und wie sie leben wollen, unabhängig von Status und Herkunft." Unter den Bewohnern hatte es in den fünf Jahren zahlreiche blutige Auseinandersetzungen gegeben. Im April 2014 wurde ein 29-jähriger Flüchtling bei einem Streit in der Dusche erstochen. Es soll ein Streit um Drogen gewesen sein.

