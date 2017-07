Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist ein Auto am Sonntagabend von der Straße abgekommen und die Treppe zu einer U-Bahnstation hinuntergefahren. Verletzt wurde dabei niemand.

Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, ereignete sich der Unfall kurz nach 20 Uhr an der U-Bahnstation Rathaus Spandau. Das Fahrzeug sollte in der Spandauer Moritzstraße kontrolliert werden, sein Kennzeichen war zur Fahndung ausgeschrieben – offenbar der Grund für die Flucht des männlichen Fahrers, über den noch keine weiteren Angaben gemacht werden konnten. Der Fahrer muss dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, einen dunkelblauen Ford Fiesta, verloren haben und in den Treppenschacht der U-Bahnstation gerast sein.

Auf dem Zwischengeschoss prallte das Fahrzeug gegen einen Pfeiler und blieb stehen. Beim Herunterrollen über die Treppenstufen war unter anderem die Ölwanne beschädigt worden. Polizei und Feuerwehr sprachen von großem Glück, dass keine Menschen zu Schaden gekommen waren: Es hatten sich viele BVG-Fahrgäste auf dem Zwischengeschoss befunden.

Für die Feuerwehr stellte das Herausziehen des Wagens eine Herausforderung dar. Bei Redaktionsschluss gegen 22 Uhr hatte sie mit Kanthölzern und Bohlen einen Rampe gebaut, über die der Fiesta zurück auf die Straße gezogen werden sollte.

Erst am 27. Mai dieses Jahres hatte es einen ähnlichen Unfall im U-Bahnhof Bernauer Straße gegeben. Ein Autofahrer hatte eine Radfahrerin touchiert, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war ebenfalls auf der Treppe zum Bahnsteig gelandet. Die drei direkt beteiligten Personen waren zum Teil schwer verletzt worden, auch drei Unbeteiligte, darunter zwei Personen, die am Bahnsteig warteten, wurden damals verletzt.