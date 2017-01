Razzia in Fussilet-Moschee : Drei Terrorverdächtige in Berlin festgenommen

In der Moabiter Fussilet-Moschee hat es am Dienstagabend eine Razzia gegeben. Im Umfeld der Einrichtung verhaftete die Polizei drei Männer. Der "Bild"-Zeitung zufolge sollen sie Kontakt zum IS haben.