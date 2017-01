Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wird am Donnerstag im Abgeordnetenhaus eine Regierungserklärung abgeben, in der er die Strategie von Rot-Rot-Grün in den nächsten fünf Jahren erläutert. Das Parlament wird anschließend mit den Stimmen von SPD, Linken und Grünen die Richtlinien der Regierungspolitik beschließen. Das 60-seitige Papier liegt dem Tagesspiegel vor. Bereits am Dienstag hatte der Senat ein Programm für die ersten hundert Tage vorgelegt, das bis 19. April umgesetzt werden soll.

Hier können Sie das ganze Dokument einsehen.