Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat am Rande seines Besuches in der Partnerstadt Moskau dem ermordeten russischen Oppositionspolitiker Boris Nemzow gedacht. Auf der Großen Moskwa-Brücke, wo Nemzow erschossen worden war, legte er einen Strauß roter Rosen nieder. "Wir wollen gute Kontakte zur Regierung, aber auch das Engagement der Opposition mit ihrem Einsatz für die demokratischen Grundrechte würdigen", sagte Müller.

Am Abend des 27. Februar 2015 wurde der russische Oppositionspolitiker Boris Nemzow mitten auf der großen Moskwa-Brücke - in Sichtweite zum Kreml - durch vier Schüsse in den Hinterkopf getötet. Der Fall löste internationale Bestürzung aus, bis heute sind die genauen Hintergründe der Tat unklar. (Tsp)