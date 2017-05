Ein Mann hat heute Vormittag in Neukölln einen Angestellten eines Reisebüros mit einem Messer bedroht. Gegen 10.30 Uhr betrat er das Geschäft in der Hermannstraße und führte ein Informationsgespräch mit dem 67-jährigen Mitarbeiter. Im Verlauf des Gesprächs soll der vermeintliche Kunde immer aggressiver geworden sein, soll dann ein Messer aus der Jackentasche gezogen und damit den Angestellten bedroht haben. Dieser wollte daraufhin das Reisebüro verlassen, konnte dies jedoch nicht, da der Aggressive ihn mit dem Messer verfolgt und damit immer wieder Stichbewegungen in seine Richtung gemacht haben soll.

Nachdem es dem Mitarbeiter gelungen war, das Geschäft zu verlassen, rief er laut um Hilfe. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter einer benachbarten Postfiliale gelang es dem 67-Jährigen, die Polizei zu alarmieren und den aggressiven Mann durch Zuhalten der Tür im Reisebüro einzusperren. Am Ort eingetroffene Polizeibeamte begaben sich kurz darauf mit gezogenen Schusswaffen in den Laden und forderten den Mann auf, das Messer auf den Boden zu legen. Statt der Aufforderung nachzukommen, ging der Mann mit dem Messer auf einen Polizisten zu und machte eine Stichbewegung in Richtung des Beamten. Dieser konnte dem Messer glücklicherweise ausweichen und dem Angreifer auf die Hand schlagen, so dass dieser das Messer fallen ließ. Mit Unterstützung eines Kollegen dückte der Polizist den Angreifer auf den Boden und fesselte ihn.

Der 68-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Zustands in ein Krankenhaus gebracht und verblieb stationär. Die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen. tsp