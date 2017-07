Mehrere hundert Notrufe aus Spandau und Charlottenburg erreichten die Berliner Polizei in der Nacht zu Donnerstag. Der Grund: Lärmbelästigung. Ein lauter Knall wie ein Silvesterböller oder ein Kanonenschlag und dann ein Geräusch, das an das Horn eines Ozeandampfers erinnert - und das über 35 Minuten lang, mitten in der Nacht zwischen 2.10 und 2.45 Uhr.

In den sozialen Medien, in Facebook-Gruppen wie "Initiative Kiez Siemensstadt", rätselten die Anwohner, woher der Lärm komme. "Übelst laut" war das Geräusch, heißt es dort unter anderem, und es wurde spekuliert: "Aliens haben ihr Landemanöver beendet".

Was war wirklich passiert? Im Vattenfall-Heizkraftwerk Reuter West hatte es einen technischen Defekt gegeben - ausgelöst von einem Waschbären. Der hatte es geschafft, in eine Schaltanlage des Kraftwerks zu dringen - das ist eine Premiere! - und dort einen Kurzschluss im Trafo auszulösen, berichtet Pressesprecher Olaf Weidner.

Keine Gefahr für Leib und Leben

Der Kurzschluss bescherte den ersten lauten Knall und einen hellen Blitz, der Hochspannungs-Trafo ging daraufhin vom Netz. Danach brachte der anhaltende Lärm von aus Sicherheitsgründen in die Atmosphäre umgeleitetem Dampf aus einer Dampfturbine die Anwohner um ihren Schlaf.

"Für die nächtliche Ruhestörung entschuldigen wir uns", sagte Weidner und versicherte, es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für Leib und Leben bestanden. Auch die Strom-und Wärmeversorgung sei zu jeder Zeit gesichert gewesen.

Nach einer guten halben Stunde war es dem Unternehmen gelungen, den austretenden Dampf, der ursprünglich für die Stromerzeugung gedacht war, abzukühlen und in die Fernwärmeerzeugung umzuleiten.

Und was ist aus dem Waschbären geworden? Dazu kann Weidner keine Angaben machen. Es sei aber das erste Mal gewesen, dass ein solches Tier es in eine Schaltanlage geschafft habe. Man werde nun prüfen, wie er das angestellt hat - und eventuell Konsequenzen ziehen.